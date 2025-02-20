Ижевск. Удмуртия. Масленичные гуляния пройдут на Центральной площади Ижевска в субботу, 1 марта. Как сообщает администрация города, в этот день пройдут мероприятия праздника «Широкая Масленица» (0+).

В 12:00 для гостей и жителей столицы Удмуртии начнётся театрализованное представление «Как Весну спасали да Масленицу гуляли», проверить свою силу и смекалку помогут народные забавы. На площади будут организованы молодецкие игры, спортивные состязания, бои мешками, масленичные игры, конкурсы. Самые смелые смогут испытать свою удаль молодецкую и забраться за заветным призом на масленичный столб.

В воскресенье, 2 марта, народные гуляния продолжатся в парках и скверах: в 11:00 – в парке «Тишино», на аллее имени А. Кононова, у ДК «Восточный». В парке имени С. М. Кирова жители смогут поучаствовать в народных забавах, на главной сцене парка выступят танцевальные и вокальные коллективы города.

В парке Космонавтов для горожан пройдёт праздничный концерт, будут работать интерактивные площадки, развернется ярмарка мастеров. Начало в 12:00.

Напомним, традиционная народная масленичная неделя предшествует Великому посту. В Русская православная церковь эту неделю называет Сырной седмицей, мясопустной. Такая традиция в православии берёт своё начало со времён византийского императора Иркалия I (начало VII века). Монарх долго вёл войну с персидским шахиншахом Хосровом II. После шести лет противостояний Ираклий дал обед, что в случае победы перестанет вкушать мясо всю неделю перед Великим постом. Так и случилось.

Масленичная неделя, мясопуст, пройдёт в 2025 году с 24 февраля по 2 марта. С 3 марта по 19 апреля православные будут держать Великий пост. Он окончится Пасхой Господней, которая в этом году выпадает на 20 апреля.