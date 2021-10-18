Он стал первым по мнению миланского центра искусств «Estra».

Сарапул. Удмуртия. Юный гитарист из Сарапула стал лауреатом международных конкурсов. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Учащийся детской школы искусств №2 Сарапула Илларион Чикуров принял участие в двух международных конкурсах искусств. Во-первых, школьник получил диплом лауреата первой степени в конкурсе «Art-world» миланского центра искусства «Estra». Во-вторых, юный гитарист получил дипломом лауреата третьей степени в конкурсе «Талант и призвание» санкт-петербургского творческого объединения «Премьера».

«От имени оргкомитета конкурсов, а также партнёров проекта преподаватель Римма Старикова отмечена благодарственными письмами за подготовку учащегося», — говорится в сообщении.