«Открой Рот»: в Удмуртии состоялся отборочный тур чемпионата по чтению вслух

Состязания чтецов проходят более чем в 200 городах России и за рубежом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялся отборочный тур чемпионата по чтению вслух на русском языке. Национальная библиотека Удмуртии уже в четвертый раз стала организатором регионального этапа международных состязаний «Открой Рот», сообщает пресс-служба учреждения.

В этот раз в чемпионате участвовало 18 чтецов. В трех раундах они в течение одной минуты зачитывали отрывки из русской и зарубежной прозы и поэтические произведения. Задача участников усложнялась тем, что тексты они видели впервые. В представленных отрывках попадались малоизвестные слова, сложные для произношения фразы, иностранные имена, неожиданные эпатирующие тексты.

В финал вышли постоянные участники чемпионата Сергей Елхов, Антон Кузнецов и дебютантка Александра Ястребова. В результате именно ей и была присуждена победа.

«Я никогда не читала перед зрителями, только своим детям. Желаю всем не бояться пробовать новое и радоваться тому, что у нас есть такая литература», – поделилась впечатлениями победительница.

В этом году инициаторами чемпионата по чтению вслух «Открой Рот» было принято решение узаконить принцип «Winner Takes It All» («Победитель получает все»). Александре достался набор книг, подарки от партнеров, а также право представлять Удмуртию в региональном полуфинале.

И добавим, чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой Рот» в 2021 году отметит свой 10-летний юбилей, в прошлом сезоне он получил международный статус. Сейчас этапы чемпионата проходят более чем в 200 городах России, а также в США, Аргентине, Франции, Англии, Германии, в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Финал состоится летом в Москве.