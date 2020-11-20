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Перепечи лидируют среди удмуртских блюд в конкурсе «Вкусы России»

11:00, 20 ноября, 2020
Юрий Абашев
Перепечи лидируют среди удмуртских блюд в конкурсе «Вкусы России»
11:00, 20 ноября, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#конкурс\n#еда\n#Удмуртия\n#гастрономия\n#перепечи
Фото: ИА "СУСАНИН"
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Всего от республики участвует 9 гастрономических брендов.

Ижевск. Удмуртия. Перепечи в компании ещё 8 удмуртских гастрономических брендов участвуют в конкурсе «Вкусы России». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Народное голосование за самые вкусные блюда страны началось 19 ноября и продлится до 2 декабря. Среди удмуртских гастрономических брендов лидируют перепечи (491 голос), ижевские овощные чипсы (132 голоса) и годекшурские пельмени (63 голоса).

Также родниковый край представляет кезский сыр Турынгурт, минеральная вода «Увинская жемчужина», удмуртский крем-мёд, сарапульская копчёная стерлядь, каракулинская пастила-пластинка и вятскогубернский мёд.

Итогом конкурса станет запуск продвижения уникальных блюд регионов. Предварительно в конкурсе лидируют бурятские буузы, сыр Адыгейский и гордецкий пряник из Нижегородской области

Проголосовать за любимый продукт можно по ссылке.

11:00, 20 ноября, 2020
Юрий Абашев
2
0
#Ижевск\n#конкурс\n#еда\n#Удмуртия\n#гастрономия\n#перепечи