Перепечи лидируют среди удмуртских блюд в конкурсе «Вкусы России»

Всего от республики участвует 9 гастрономических брендов.

Ижевск. Удмуртия. Перепечи в компании ещё 8 удмуртских гастрономических брендов участвуют в конкурсе «Вкусы России». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Народное голосование за самые вкусные блюда страны началось 19 ноября и продлится до 2 декабря. Среди удмуртских гастрономических брендов лидируют перепечи (491 голос), ижевские овощные чипсы (132 голоса) и годекшурские пельмени (63 голоса).

Также родниковый край представляет кезский сыр Турынгурт, минеральная вода «Увинская жемчужина», удмуртский крем-мёд, сарапульская копчёная стерлядь, каракулинская пастила-пластинка и вятскогубернский мёд.

Итогом конкурса станет запуск продвижения уникальных блюд регионов. Предварительно в конкурсе лидируют бурятские буузы, сыр Адыгейский и гордецкий пряник из Нижегородской области

Проголосовать за любимый продукт можно по ссылке.