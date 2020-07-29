Лучшим гидом Удмуртии стала экскурсовод из Глазова

Она представит республику на всероссийском уровне.

Глазов. Удмуртия. Экскурсовод Глазовского краеведческого музея Екатерина Тугбаева стала лучшим гидом Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На региональный этап ежегодного всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» было подано пять заявок в номинации «лучший экскурсовод». На почётное звание претендовали представители:

Музея истории и культуры Воткинска;

музея-заповедника «Иднакар»;

музея-усадьбы Чайковского;

Кизнерского краеведческого музея имени Короленко;

Глазовского краеведческого музея.

Участники презентовали перед комиссией свои экскурсии, в которых оживали детали прошлого: картинки Воткинского запруда прошлого века, образы Идны батыра и сказочного звездочета, история Мултанского дела, открывались тайны Глазовского дома культуры, Воткинска глазами семьи Чайковских.

В результате победителем регионального этапа стала глазовский экскурсовод Екатерина Тугбаева, которая трудится в краеведческом музее северной столицы Удмуртии. Второе место заняла гид музея-усадьбы Чайковского — Маргарита Метлякова. Почётное третье место осталось за Павлом Вершининым, представителем музея-заповедника «Иднакар».

Теперь Екатерина Тугбаева представит Удмуртию на федеральном этапе конкурса, который пройдёт с 10 августа по 1 ноября 2020 года.

Напомним, что в 2018 году совместный проект Глазовского краеведческого музея и туристической компании «Флэш-тур» — туристический маршрут «Сокровища севера Удмуртии», вышел в финал премии «Маршруты России». Тогда проект занял первое место в номинации «Этнографический маршрут», опередив Куршскую косу Мордовии.