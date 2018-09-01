play
pause
  • $ 68.08 ↓
  • € 79.68 ↑

Туристический маршрут «Сокровища севера Удмуртии» вышел в финал премии «Маршруты России»

14:20, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
14:20, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
114
0
#культура\n#туризм\n#Глазов\n#Москва
Фото: pixabay.com
114
0

Это совместный проект Глазовского краеведческого музея и туристической компании «Флэш-тур».

Глазов. Удмуртия. Туристический маршрут «Сокровища севера Удмуртии» вышел в финал премии «Маршруты России». Это совместный проект Глазовского краеведческого музея и туристической компании «Флэш-тур», говорится в сообщении городской администрации.

Презентация двухдневного турмаршрута состоится в Москве 10 сентября.

«Сокровища севера Удмуртии» – это природа края, его люди и национальные традиции», - рассказали в администрации

В ходе маршрута туристы узнают о местных легендах, самобытности национальных культур, обрядах, народных костюмах и блюдах.

14:20, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
114
0
#культура\n#туризм\n#Глазов\n#Москва

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

09:30, 30 августа, 2018
14066

Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

10908
12:29, 29 августа, 2018

В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

8481
13:40, 27 августа, 2018

МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

7673
19:31, 28 августа, 2018

Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

6118
15:35, 29 августа, 2018

Четырех российских биатлонистов поймали на допинге

16:50, 30 августа, 2018
2084

Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян в ДТП в Турции

1946
12:50, 29 августа, 2018

Генпрокуратура прокомментировала арест дочери бывшего главы УФМС Чечни

1850
19:00, 29 августа, 2018

Бывший вице-губернатор Курской области получил 2 года строгого режима за взятку в виде гаража

1840
15:30, 27 августа, 2018

Telegram назвал условия передачи данных пользователей спецслужбам

1825
16:40, 28 августа, 2018

На борту самолета Детройт – Париж ввели режим ЧС

12:40, 31 августа, 2018
5340

В Австралии на лодку рыбаков напал крокодил

4125
18:20, 28 августа, 2018

Олимпийский чемпион из Германии Кристиан Шенк признался в употреблении допинга

1824
10:30, 29 августа, 2018

Новые антироссийские санкции США вступили в силу

1740
10:52, 27 августа, 2018

Украина подготовила пакет документов для денонсации договора о дружбе с Россией

1625
19:00, 30 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

31 августа, 2018

Педагога детской телестудии в Глазове подозревают в педофилии

31 августа, 2018

Львята Алангасар, Ядыгар и Мардан родились в зоопарке Удмуртии

31 августа, 2018