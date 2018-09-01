Это совместный проект Глазовского краеведческого музея и туристической компании «Флэш-тур».

Глазов. Удмуртия. Туристический маршрут «Сокровища севера Удмуртии» вышел в финал премии «Маршруты России». Это совместный проект Глазовского краеведческого музея и туристической компании «Флэш-тур», говорится в сообщении городской администрации.

Презентация двухдневного турмаршрута состоится в Москве 10 сентября.

«Сокровища севера Удмуртии» – это природа края, его люди и национальные традиции», - рассказали в администрации

В ходе маршрута туристы узнают о местных легендах, самобытности национальных культур, обрядах, народных костюмах и блюдах.