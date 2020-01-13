День рождения удмуртского поэта Кузебая Герда отметят в Ижевске

Во вторник всех желающих принять участие в празднике ждут в Национальном музее.

Ижевск. Удмуртия. День рождения удмуртского поэта, прозаика, драматурга Кузебая Герда отметят в Ижевске во вторник, 14 января. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Удмуртской Республики.

В учреждении в честь 122-летия Кузебая Герда проведут праздничные мероприятия, принять участие в которых смогут все желающие.

В 14:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Герда, чтение стихов.

В 14:30 всех приглашают на экскурсию по выставке «Удмуртия. XX век».

С 15:00 до 15:40 в зале выставки «Религиозная культура России» пройдет мероприятие «Слово о Герде».