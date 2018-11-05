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Победителей музыкального конкурса «Элькуновидение – 2018» назвали в Удмуртии

13:30, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
13:30, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
854
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#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#Элькуновидение
Фото: vk.com/id290737557 (Артемий Гаврилов)
854
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Конкурс завершился 4 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали победителей музыкального конкурса «Элькуновидение-2018». Об этом сообщила ТРК «Моя Удмуртия».

В номинациях «За лучшие стихи» и «За лучшую музыку» победителями стали Нина Ефремова из Вавожского района за стихи к песне «Сёт мыным, инмаре, кышномурт шудбурдэ» и Владимир Бочкарёв из Киясовского района за музыку к песне «Вордиськем палъёс». Приз зрительских симпатий по итогам голосования зрителей в ДК «Аксион» и телезрительского СМС-голосования выиграла Екатерина Краснова из Вавожского района с песней «Сёт мыным, инмаре, кышномурт шудбурдэ» (слова Н. Ефремова, музыка Е. Дементьева).

По итогам сложения общих голосов жюри и зрителей сертификат на 100 000 рублей от Министерства культуры и туризма Удмуртии на укрепление материально-технической базы учреждения культуры ушёл в Вавожский район.

Главным победителем Элькуновидения 2018 года по итогам голосования районного и профессионального жюри стал Артемий Гаврилов из Дебёсского района с песней «Мон удмурт» (слова Светлана Федулова, музыка Ольга Перевозчикова). Обладатель главного приза получает 40 000 рублей от Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». Приз зрительских симпатий размером в 15 000 рублей предоставляет крестьянско-фермерское хозяйство Галины Белозеровой из Можгинского района.

Как сообщил «Сусанину» сам Артемий Гаврилов, полученный денежный приз он собирается потратить на написание песни и съёмку клипа.

13:30, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
854
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#Элькуновидение

 

 

 


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