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      Праздник валенка пройдет в Удмуртии

      16:58, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      16:58, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      451
      0
      #отдых\n#снег\n#Сарапульский район\n#зима\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      451
      0

      Мероприятие состоится 28 января в деревне Дулесово Сарапульского района.

      Сарапул. В Сарапульском районе Удмуртии пройдет Праздник валенка. Как сообщили в пресс-службе Сарапула, мероприятие состоится 28 января в деревне Дулесово.  

      Отмечается, что в этом году, по сложившейся традиции, Праздник валенка будет организован в четвертый раз. В нем примут участие жители Удмуртии, мастера и творческие коллективы Сарапула, Сарапульского, Киясовского, Каракулинского, Камбарского и Завьяловского районов.  

      Программа мероприятия:  

      12.00 – работа выставок и мастер-классов (в фойе Дома культуры).  

      12.00 - проведение игровых программ «Снежные забавы с валенками» и «Дулесовские игрища» на снежной площадке возле Дома культуры.  

      12.30 – открытие праздника на сцене - номинация «Зимние узоры» - конкурс дефиле - «Зимушка – зима» - концертная программа.  

      13.30 – награждение участников праздника.   

      14.00 – закрытие праздника, отъезд участников.  

      16:58, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      451
      0
      #отдых\n#снег\n#Сарапульский район\n#зима\n#праздники

       

       

       

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