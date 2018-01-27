Праздник валенка пройдет в Удмуртии

Мероприятие состоится 28 января в деревне Дулесово Сарапульского района.

Сарапул. В Сарапульском районе Удмуртии пройдет Праздник валенка. Как сообщили в пресс-службе Сарапула, мероприятие состоится 28 января в деревне Дулесово.

Отмечается, что в этом году, по сложившейся традиции, Праздник валенка будет организован в четвертый раз. В нем примут участие жители Удмуртии, мастера и творческие коллективы Сарапула, Сарапульского, Киясовского, Каракулинского, Камбарского и Завьяловского районов.

Программа мероприятия:

12.00 – работа выставок и мастер-классов (в фойе Дома культуры).

12.00 - проведение игровых программ «Снежные забавы с валенками» и «Дулесовские игрища» на снежной площадке возле Дома культуры.

12.30 – открытие праздника на сцене - номинация «Зимние узоры» - конкурс дефиле - «Зимушка – зима» - концертная программа.

13.30 – награждение участников праздника.

14.00 – закрытие праздника, отъезд участников.