Фестиваль ангелов и архангелов в Ижевске распахнул свои крылья

Открытие Ангелфеста традиционно приурочено к празднику Богоявления.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло открытие фестиваля ангелов и архангелов. Традиционно мероприятие приурочено к Великому православному празднику Крещения.

Мастера из разных городов России создали 27 ледяных фигур, которые символизируют ангельский мир, неизвестный людям. Согласно священному писанию, именно «крылатые» сопровождали и воспевали хвалебные песни младенцу Бога – Христу.

Организаторы отмечают, в зимний период площадку посетят более 10 тыс. человек.

На это раз седьмой Ангелфест приобрел и свою эмблему: рука, посылающая благодать. Автором знака стал один из скульпторов – Роман Постников.

В этот день на главной площадке фестиваля у Свято-Михайловского собора прошло и освящение воды в ледяной купели. «Когда в Иордане явились все три лица святой Троицы: Господь Иисус Христос, Дух Святой и Глаз Бога отца <…>, в этот день освящается всё водное естество», - рассказал журналисту «Сусанина» ключарь Свято-Михайловского собора Ижевска, протоиерей Роман Воскресенских.

Отметим, парк ледовых фигур простоит всю зиму, пока скульптуры не начнут таять и разрушаться.