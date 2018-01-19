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      Фестиваль ангелов и архангелов в Ижевске распахнул свои крылья

      14:05, 19 января, 2018
      Анна Торхова
      14:05, 19 января, 2018
      Анна Торхова
      454
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#праздник Крещения Господа\n#Крещение
      Фото: ИА «Сусанин»
      454
      0

      Открытие Ангелфеста традиционно приурочено к празднику Богоявления.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло открытие фестиваля ангелов и архангелов. Традиционно мероприятие приурочено к Великому православному празднику Крещения.

      Мастера из разных городов России создали 27 ледяных фигур, которые символизируют ангельский мир, неизвестный людям. Согласно священному писанию, именно «крылатые» сопровождали и воспевали хвалебные песни младенцу Бога – Христу.

      Организаторы отмечают, в зимний период площадку посетят более 10 тыс. человек.

      На это раз седьмой Ангелфест приобрел и свою эмблему: рука, посылающая благодать. Автором знака стал один из скульпторов – Роман Постников.

      В этот день на главной площадке фестиваля у Свято-Михайловского собора прошло и освящение воды в ледяной купели. «Когда в Иордане явились все три лица святой Троицы: Господь Иисус Христос, Дух Святой и Глаз Бога отца <…>, в этот день освящается всё водное естество», - рассказал журналисту «Сусанина» ключарь Свято-Михайловского собора Ижевска, протоиерей Роман Воскресенских.

      Отметим, парк ледовых фигур простоит всю зиму, пока скульптуры не начнут таять и разрушаться.

      Открытие фестиваля ледовых ангелов в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-19.

      14:05, 19 января, 2018
      Анна Торхова
      454
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#праздник Крещения Господа\n#Крещение

       

       

       

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