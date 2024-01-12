Опубликован список официальных крещенских купелей в Удмуртии

Безопасность будут обеспечивать 1 200 сотрудников РСЧС.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к предстоящему церковному празднику Крещение Господне планируется оборудовать 60 купелей. Предварительный список опубликовало региональное управление МЧС.
Безопасность в местах купаний будут обеспечивать 1 200 сотрудников РСЧС при поддержке 211 единиц техники.
Также опубликован предварительный список купелей:
· Ижевск, Октябрьский район, Ижевский пруд;
· Ижевск, Октябрьский район, Ижевский пруд, 8 км Якшур-Бодьинского тракта;
· Воткинск, пляж «Остров» ООО «Челси», мкр. Березовка, Воткинский пруд;
· Воткинский пруд в районе дома №5 по улице Мира;
· Глазов, городской пляж реки Чепца;
· Можга, городской пруд на реке Дубовка;
· Сарапул, лодочная станция ООО «Рейд» на реке Кама;
· Алнаши, улица Лесная;
· деревня Василята Балезинского района, река Кама;
· село Перевозное Воткинского района, а также у деревни Паздеры;
· село Волипельга, Вавожского района, река Кылт;
· Вавож, база отдыха «Родники», бывший «колхозный» пруд;
· село Каменный Ключ Вавожского района, оборудованный родник с купелью;
· деревня Большое Волково Вавожского района, «нижний» пруд;
· Грахово, купель на роднике реки Мелекеска;
· Удмуртские ключи Глазовского района, купель (родник);
· Дебесы, река Чепца (ниже моста по федеральной трассе «Волга М-7»);
· Игра, купель у родника Святителя Луки;
· деревня Бабино Завьяловского района, мкрн «Запад», родник;
· деревня Каменное Завьяловского района, родник;
· Завьялово, «Молдаванский пруд», купель;
· деревня Большая Венья Завьяловского района, семейный парк отдыха «История»;
· деревня Лудорвай Завьяловского района, купель;
· село Италмас Завьяловского района, родник;
· деревня Хохряки Завьяловского района, пруд, купель. ПЖСК «Русь», купель на пруду;
· деревня Руский Вожой Завьяловского района, пруд;
· Камбарка, пруд;
· Каракулино, река Кама;
· Вырх-Сыга Кезского района, часовня с купелью;
· село Кулига Кезского района, третий пруд;
· село Балдейка Кизнерского района, пруд;
· село Первомайское Завьяловского района, святой источник Михаила и Лавра (купель);
· деревня Атабаево Киясовского района, пруд;
· деревня Карамас-Пельга, Киясовского района, ключ «Сарали»;
· деревня Кулемино Красногорского района, ключ;
· деревня Бараны Красногорского района, ключ «Источник Варлаама Хутынского»;
· село Норья Малопургинского района, пруд;
· Малая Пурга, Нижний пруд;
· деревня Бобья-Уча Малопургинского района, купель;
· село Бураново Малопургинского района, пруд;
· село Большая Уча Дебёсского района, пруд на реке Кельвайка;
· село Узи Селтинского района, родник;
· Селты, центральный пруд;
· деревня Васькино Сюмсинского района, родник;
· Ува, пруд Пенсионерский и пруд санатория «Ува»;
· Село Удугучин Увинского района, родник;
· село Мушковай Увинского района, родник;
· село Сям-Можга Увинского района, пруд;
· селов Новый Мултан Увинского района, пруд;
· Шаркан, купель на святом источнике;
· село Ежево Юкаменского района, родник, оборудованная купель;
· деревня Тылыс Юкаменского района, Усадьба «Княжий двор» родник, оборудованная купель;
· село Новая Чернушка Якшур-Бодьинско, купель;
· деревня Иж-Забегалово Якшур-Бодьинско, купель;
· Якшур-Бодья, пос. Северный, купель;
· пруд в 2 км от посёлка Яр;
· посёлок Пудем Ярского района, пруд;