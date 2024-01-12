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Опубликован список официальных крещенских купелей в Удмуртии

16:25, 12 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Опубликован список официальных крещенских купелей в Удмуртии
16:25, 12 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
207
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Крещение\n#купели
Фото: ИА «Сусанин»
207
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Безопасность будут обеспечивать 1 200 сотрудников РСЧС.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к предстоящему церковному празднику Крещение Господне планируется оборудовать 60 купелей. Предварительный список опубликовало региональное управление МЧС.

Безопасность в местах купаний будут обеспечивать 1 200 сотрудников РСЧС при поддержке 211 единиц техники.

Также опубликован предварительный список купелей:

·        Ижевск, Октябрьский район, Ижевский пруд;

·        Ижевск, Октябрьский район, Ижевский пруд, 8 км Якшур-Бодьинского тракта;

·        Воткинск, пляж «Остров» ООО «Челси», мкр. Березовка, Воткинский пруд;

·        Воткинский пруд в районе дома №5 по улице Мира;

·        Глазов, городской пляж реки Чепца;

·        Можга, городской пруд на реке Дубовка;

·        Сарапул, лодочная станция ООО «Рейд» на реке Кама;

·        Алнаши, улица Лесная;

·        деревня Василята Балезинского района, река Кама;

·        село Перевозное Воткинского района, а также у деревни Паздеры;

·        село Волипельга, Вавожского района, река Кылт;

·        Вавож, база отдыха «Родники», бывший «колхозный» пруд;

·        село Каменный Ключ Вавожского района, оборудованный родник с купелью;

·        деревня Большое Волково Вавожского района, «нижний» пруд;

·        Грахово, купель на роднике реки Мелекеска;

·        Удмуртские ключи Глазовского района, купель (родник);

·        Дебесы, река Чепца (ниже моста по федеральной трассе «Волга М-7»);

·        Игра, купель у родника Святителя Луки;

·        деревня Бабино Завьяловского района, мкрн «Запад», родник;

·        деревня Каменное Завьяловского района, родник;

·        Завьялово, «Молдаванский пруд», купель;

·        деревня Большая Венья Завьяловского района, семейный парк отдыха «История»;

·        деревня Лудорвай Завьяловского района, купель;

·        село Италмас Завьяловского района, родник;

·        деревня Хохряки Завьяловского района, пруд, купель. ПЖСК «Русь», купель на пруду;

·        деревня Руский Вожой Завьяловского района, пруд;

·        Камбарка, пруд;

·        Каракулино, река Кама;

·        Вырх-Сыга Кезского района, часовня с купелью;

·        село Кулига Кезского района, третий пруд;

·        село Балдейка Кизнерского района, пруд;

·        село Первомайское Завьяловского района, святой источник Михаила и Лавра (купель);

·        деревня Атабаево Киясовского района, пруд;

·        деревня Карамас-Пельга, Киясовского района, ключ «Сарали»;

·        деревня Кулемино Красногорского района, ключ;

·        деревня Бараны Красногорского района, ключ «Источник Варлаама Хутынского»;

·        село Норья Малопургинского района, пруд;

·        Малая Пурга, Нижний пруд;

·        деревня Бобья-Уча Малопургинского района, купель;

·        село Бураново Малопургинского района, пруд;

·        село Большая Уча Дебёсского района, пруд на реке Кельвайка;

·        село Узи Селтинского района, родник;

·        Селты, центральный пруд;

·        деревня Васькино Сюмсинского района, родник;

·        Ува, пруд Пенсионерский и пруд санатория «Ува»;

·        Село Удугучин Увинского района, родник;

·        село Мушковай Увинского района, родник;

·        село Сям-Можга Увинского района, пруд;

·        селов Новый Мултан Увинского района, пруд;

·        Шаркан, купель на святом источнике;

·        село Ежево Юкаменского района, родник, оборудованная купель;

·        деревня Тылыс Юкаменского района, Усадьба «Княжий двор» родник, оборудованная купель;

·        село Новая Чернушка Якшур-Бодьинско, купель;

·        деревня Иж-Забегалово Якшур-Бодьинско, купель;

·        Якшур-Бодья, пос. Северный, купель;

·        пруд в 2 км от посёлка Яр;

·        посёлок Пудем Ярского района, пруд;

16:25, 12 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
207
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Крещение\n#купели