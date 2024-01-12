Опубликован список официальных крещенских купелей в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к предстоящему церковному празднику Крещение Господне планируется оборудовать 60 купелей. Предварительный список опубликовало региональное управление МЧС.

Безопасность в местах купаний будут обеспечивать 1 200 сотрудников РСЧС при поддержке 211 единиц техники.

Также опубликован предварительный список купелей:

· Ижевск, Октябрьский район, Ижевский пруд;

· Ижевск, Октябрьский район, Ижевский пруд, 8 км Якшур-Бодьинского тракта;

· Воткинск, пляж «Остров» ООО «Челси», мкр. Березовка, Воткинский пруд;

· Воткинский пруд в районе дома №5 по улице Мира;

· Глазов, городской пляж реки Чепца;

· Можга, городской пруд на реке Дубовка;

· Сарапул, лодочная станция ООО «Рейд» на реке Кама;

· Алнаши, улица Лесная;

· деревня Василята Балезинского района, река Кама;

· село Перевозное Воткинского района, а также у деревни Паздеры;

· село Волипельга, Вавожского района, река Кылт;

· Вавож, база отдыха «Родники», бывший «колхозный» пруд;

· село Каменный Ключ Вавожского района, оборудованный родник с купелью;

· деревня Большое Волково Вавожского района, «нижний» пруд;

· Грахово, купель на роднике реки Мелекеска;

· Удмуртские ключи Глазовского района, купель (родник);

· Дебесы, река Чепца (ниже моста по федеральной трассе «Волга М-7»);

· Игра, купель у родника Святителя Луки;

· деревня Бабино Завьяловского района, мкрн «Запад», родник;

· деревня Каменное Завьяловского района, родник;

· Завьялово, «Молдаванский пруд», купель;

· деревня Большая Венья Завьяловского района, семейный парк отдыха «История»;

· деревня Лудорвай Завьяловского района, купель;

· село Италмас Завьяловского района, родник;

· деревня Хохряки Завьяловского района, пруд, купель. ПЖСК «Русь», купель на пруду;

· деревня Руский Вожой Завьяловского района, пруд;

· Камбарка, пруд;

· Каракулино, река Кама;

· Вырх-Сыга Кезского района, часовня с купелью;

· село Кулига Кезского района, третий пруд;

· село Балдейка Кизнерского района, пруд;

· село Первомайское Завьяловского района, святой источник Михаила и Лавра (купель);

· деревня Атабаево Киясовского района, пруд;

· деревня Карамас-Пельга, Киясовского района, ключ «Сарали»;

· деревня Кулемино Красногорского района, ключ;

· деревня Бараны Красногорского района, ключ «Источник Варлаама Хутынского»;

· село Норья Малопургинского района, пруд;

· Малая Пурга, Нижний пруд;

· деревня Бобья-Уча Малопургинского района, купель;

· село Бураново Малопургинского района, пруд;

· село Большая Уча Дебёсского района, пруд на реке Кельвайка;

· село Узи Селтинского района, родник;

· Селты, центральный пруд;

· деревня Васькино Сюмсинского района, родник;

· Ува, пруд Пенсионерский и пруд санатория «Ува»;

· Село Удугучин Увинского района, родник;

· село Мушковай Увинского района, родник;

· село Сям-Можга Увинского района, пруд;

· селов Новый Мултан Увинского района, пруд;

· Шаркан, купель на святом источнике;

· село Ежево Юкаменского района, родник, оборудованная купель;

· деревня Тылыс Юкаменского района, Усадьба «Княжий двор» родник, оборудованная купель;

· село Новая Чернушка Якшур-Бодьинско, купель;

· деревня Иж-Забегалово Якшур-Бодьинско, купель;

· Якшур-Бодья, пос. Северный, купель;

· пруд в 2 км от посёлка Яр;

· посёлок Пудем Ярского района, пруд;