Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

Крещенские купания ижевчан пройдут на городском пруду

17:13, 10 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Крещенские купания ижевчан пройдут на городском пруду
17:13, 10 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
286
0
#купель\n#Крещение\n#Ижевский пруд
Фото: ИА «Сусанин»
286
0

Купель будет открыта до полуночи 20 января.

Ижевск. Удмуртия. Крещенские купания ижевчан пройдут на городском пруду с 18:00 18 января до полуночи 20 января. Об этом сообщается в постановлении администрации Ижевска.

МКУ «Управление гражданской защиты города Ижевска» обязали провести все подготовительные мероприятия, необходимые для избежания несчастных случаев – вырубить лёд, обеспечить ограждения и освещение территории.

Кроме того, к организации купаний подключили бригады МВД и скорой помощи, которые будут дежурить на протяжении купаний. У пристани будут находиться спасатели. 

Купель организуют у пристани Поисково-спасательного отряда по адресу улица Береговая, 1Б.

17:13, 10 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
286
0
#купель\n#Крещение\n#Ижевский пруд