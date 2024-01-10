Ижевск. Удмуртия. Крещенские купания ижевчан пройдут на городском пруду с 18:00 18 января до полуночи 20 января. Об этом сообщается в постановлении администрации Ижевска.

МКУ «Управление гражданской защиты города Ижевска» обязали провести все подготовительные мероприятия, необходимые для избежания несчастных случаев – вырубить лёд, обеспечить ограждения и освещение территории.

Кроме того, к организации купаний подключили бригады МВД и скорой помощи, которые будут дежурить на протяжении купаний. У пристани будут находиться спасатели.

Купель организуют у пристани Поисково-спасательного отряда по адресу улица Береговая, 1Б.