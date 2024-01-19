Во время крещенских купаний на ижевском пруду омовение совершили около тысячи человек

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 18 на 19 января во время крещенских купаний в ижевском пруду совершили омовение около тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В этот период около 4700 человек искупались в специально оборудованных местах. Происшествий не зарегистрировано.

До 18:00 ещё можно успеть искупаться, однако, Поисково-спасательная служба ждёт всех желающих до полуночи, а в Лудорвае омовение (0+) можно будет совершить до 14:00 21 января.

Напомним, список остальных купелей можно посмотреть здесь.