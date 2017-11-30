Ижевский музей имени Михаила Калашникова опроверг ведущиеся переговоры о реконструкции комплекса

Переговоры не ведутся, так как неизвестны объёмы и источники финансирования.

Ижевск. Удмуртия. Представители музея имени Михаила Калашникова в Ижевске опровергли сообщения о старте переговоров по вопросу реконструкции комплекса. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала директор музея Ольга Минервина.

«В настоящее время проводятся лишь маркетинговые исследования российского и зарубежного рынков дизайнерских услуг в области музейного проектирования», - отметила Минервина.

Ранее сообщалось, что музейно-выставочный комплекс начал переговоры, в том числе с дизайн-студией Марии Ляпуновой, по вопросу реконструкции музейного комплекса к 100-летию знаменитого конструктора в 2019 году.