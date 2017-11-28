Музей Калашникова в Ижевске собираются обновить к 100-летию конструктора

Возможным исполнителем проектных работ и подготовки сметной документации станет дизайн-студия Марии Ляпуновой.

Ижевск. Удмуртия. Музейный комплекс имени Михаила Калашникова ждет реконструкция. Она приурочена к 100-летию великого конструктора, которое состоится в 2019 году. Её планируют провести в несколько этапов.

Как рассказала информационному агентству «Сусанин» руководитель дизайн-студии Мария Ляпунова, на первом этапе собираются обновить и расширить места общего пользования: вестибюли, холл, зоны касс и гардероба, а также интерьер помещения тира.

Следующими этапами, как предполагается, станут присоединение внешних галерей выставочного комплекса к его внутреннему пространству, обновление интерьеров экспозиции, новое решение подсветки комплекса ночью, обновление цветового оформления части здания.

На текущий момент музей ведет переговоры по заключению договора на проектные работы, с возможностью оценки сметной стоимости реализации реконструкции с дизайн-студией Марии Ляпуновой.

«Для меня проект в любом случае интересный и масштабный, хочется сделать его (музей) модным и новаторским, я потираю руки в предвкушении», прокомментировала Мария.

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила Калашникова открылся в 2004 году. В музее работает демонстрационный зал, где собрана коллекция, включающая предметы личного фонда Калашникова, переданные Михаилом Тимофеевичем: фотографии и письменные материалы, личные вещи, мебель, книги, подарки, предметы изобразительного искусства, история создания автоматического оружия имени конструктора.

В цокольном этаже музея находится современный тир огнестрельного оружия, где представлены различные образцы исторического и современного оружия, а также пневматический и арбалетный тир.