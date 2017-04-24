Скульптор Мария Соловатова показала устанавливаемое памятнику лосю в Ижевске «достоинство»

Также художник рассказала, о том, как будет выглядеть монумент после реконструкции.

Ижевск. Удмуртия. Скульптор Мария Соловатова показала, как выглядит уже готовое к установке «достоинство» для памятника лосю при въезде в Ижевск. Автором ручной работы стал художник Максим Сурнин, сказала корреспонденту: «Сусанина» Соловатова.

«Это ручная работа, в единственном эксклюзивном экземпляре, изготавливал Сурнин Максим. Они будут нержавеющие. Это была холодная ковка, холодная формовка, сварка. Анатомию лося конечно изучали, потому что все должно быть в рамках анатомии, мы стараемся такие вещи соблюдать», - сказала скульптор Мария Соловатова.

Она уточнила, что яйца лосю установят на штыри, и дополнений к ним никаких не будет.

«Это будет и вколачиваться, будет отсверливаться. В начале будут штыри, потому что внутри бетонное наполнение, к этим штырям приварят наше достоинство. Дополнений никаких не будет. У него там маленький такой бугорок есть, мы решили, что он вполне себе символизирует, там намек остался», - уточнила Соловатова.

По ее словам, после завершения работ памятник обработают, металл обезжирят, нанесут шпаклевку, специальный грунт и краску по цветному металлу. Сколько в нем было пулевых ранений, специалисты подсчитать так и не смогли, так как в некоторых местах еще в 1990-х годах неизвестные стреляли в него дробью.

Реконструкцию памятника лосю, который стоит на въезде в Ижевск, начали в апреле 2017 года.

Maria Solovatova Полторы недели работы вдвоем с Максимом Сурниным с химическими смывками для старой краски (слоев 6 насчитали), болгаркой и скребками - и лось родного алюминиевого цвета. Да-да, никакой он не бетонный...

В декабре 2016 года стало известно, что памятнику молодоженов в Ижевске хотят вернуть его первичные половые признаки.

Взяться за это решили сразу два человека: скульптор из Ижевска Мария Соловатова и московский художник Михаил Косолапов. Что вышло из этого спора, и кто в итоге вернет «мужское достоинство» лосю, выяснила корреспондент информагентства «Сусанин».