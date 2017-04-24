Скульптор Мария Соловатова показала устанавливаемое памятнику лосю в Ижевске «достоинство»

Также художник рассказала, о том, как будет выглядеть монумент после реконструкции.
Ижевск. Удмуртия. Скульптор Мария Соловатова показала, как выглядит уже готовое к установке «достоинство» для памятника лосю при въезде в Ижевск. Автором ручной работы стал художник Максим Сурнин, сказала корреспонденту: «Сусанина» Соловатова.
«Это ручная работа, в единственном эксклюзивном экземпляре, изготавливал Сурнин Максим. Они будут нержавеющие. Это была холодная ковка, холодная формовка, сварка. Анатомию лося конечно изучали, потому что все должно быть в рамках анатомии, мы стараемся такие вещи соблюдать», - сказала скульптор Мария Соловатова.
Она уточнила, что яйца лосю установят на штыри, и дополнений к ним никаких не будет.
«Это будет и вколачиваться, будет отсверливаться. В начале будут штыри, потому что внутри бетонное наполнение, к этим штырям приварят наше достоинство. Дополнений никаких не будет. У него там маленький такой бугорок есть, мы решили, что он вполне себе символизирует, там намек остался», - уточнила Соловатова.
По ее словам, после завершения работ памятник обработают, металл обезжирят, нанесут шпаклевку, специальный грунт и краску по цветному металлу. Сколько в нем было пулевых ранений, специалисты подсчитать так и не смогли, так как в некоторых местах еще в 1990-х годах неизвестные стреляли в него дробью.
Реконструкцию памятника лосю, который стоит на въезде в Ижевск, начали в апреле 2017 года.
Maria Solovatova
Полторы недели работы вдвоем с Максимом Сурниным с химическими смывками для старой краски (слоев 6 насчитали), болгаркой и скребками - и лось родного алюминиевого цвета. Да-да, никакой он не бетонный...
В декабре 2016 года стало известно, что памятнику молодоженов в Ижевске хотят вернуть его первичные половые признаки.
Взяться за это решили сразу два человека: скульптор из Ижевска Мария Соловатова и московский художник Михаил Косолапов. Что вышло из этого спора, и кто в итоге вернет «мужское достоинство» лосю, выяснила корреспондент информагентства «Сусанин».
Яйца раздора
Он же добавил, что сейчас согласуется смета и решается из какого материала лучше вылить "достоинство", чтобы получилось на века. Оно, кстати, по их проекту, должно быть исключительно природных размеров. "Нашей задачей не было сделать это гипертрофировано, чтобы деталь была огромной. "Достоинство" должно быть наравне с другими частями лося, будь то рога или борода", - уточнил Шевкунов.