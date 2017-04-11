Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» в Ижевске

Участники смогут попробовать себя в роли космонавтов и ученых, познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем использовать полученные знания для «спасения земли от надвигающейся энергетической катастрофы».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится Всероссийский исторический квест «Первый. Космический». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Участникам квеста предстоит попробовать себя в роли космонавтов и ученых, познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем использовать полученные знания для «спасения земли от надвигающейся энергетической катастрофы». Участником «исторического полета» может стать любой желающий в возрасте от 14 лет.

Мероприятие состоится в городском Парке Космонавтов в среду, 12 апреля.