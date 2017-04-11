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      Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» в Ижевске

      08:00, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      75
      0
      #Ижевск\n#космос\n#конкурс\n#Удмуртия\n#праздники\n#квесты
      Фото: pixabay.com
      75
      0

      Участники смогут попробовать себя в роли космонавтов и ученых, познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем использовать полученные знания для «спасения земли от надвигающейся энергетической катастрофы».

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится Всероссийский исторический квест «Первый. Космический». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

      Участникам квеста предстоит попробовать себя в роли космонавтов и ученых, познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем использовать полученные знания для «спасения земли от надвигающейся энергетической катастрофы». Участником «исторического полета» может стать любой желающий в возрасте от 14 лет.

      Мероприятие состоится в городском Парке Космонавтов в среду, 12 апреля. 

      08:00, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      75
      0
      #Ижевск\n#космос\n#конкурс\n#Удмуртия\n#праздники\n#квесты
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