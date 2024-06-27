Китай планирует построить в Удмуртии металлообрабатывающее предприятие

Ижевск. Удмуртия. Китайская делегация во время визита в Удмуртию объявила о планах строительства крупного металлообрабатывающего предприятия в республике. Об этом сообщает первый вице-премьер Ольга Абрамова на своей странице «ВКонтакте».

В Ижевске есть особая экономическая зона (ОЭЗ), которая подойдет для строительства нового завода, отметила Ольга Абрамова.

«С Китаем сотрудничаем давно. В этом году уже 65% импорта в Удмуртию — из Поднебесной, 7% — доля экспорта наших компаний в Китай», — поделилась первый вице-премьер.

Она также подчеркнула, что в будущем товарообмен с Китаем будет увеличиваться, как и совместные проекты. В конце поста Ольга Викторовна вынесла на публичное обсуждение вопрос о необходимости начать изучать китайский язык.

Напомним, ранее говорилось, что ОЭЗ может стать трамплином в развитии региона.