Удмуртия начала поставлять в Узбекистан микро-гидроэлектростанции

Ижевск. Удмуртия. Одна из удмуртских компаний начала поставлять микро-ГЭС в Узбекистан. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Такой ГЭС не нужна плотина, её погружают в поток воды, и аппарат выдаёт небольшие объёмы электроэнергии. Если установить несколько микро-ГЭС враз, то они смогут обеспечить электричеством целое предприятие или хозяйство.

Аппараты начала экспортировать компания «Деалан Энерго». В настоящий момент специалисты организации решают вопрос частичного производства микро-ГЭС и ветросолнечных станций в Узбекистане.