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Удмуртия начала поставлять в Узбекистан микро-гидроэлектростанции

10:00, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртия начала поставлять в Узбекистан микро-гидроэлектростанции
10:00, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
69
0
#Удмуртия\n#Узбекистан\n#бизнес
Фото: vk.com/a.brechalov
69
0

Уже решается вопрос их частичного производства за рубежом.

Ижевск. Удмуртия. Одна из удмуртских компаний начала поставлять микро-ГЭС в Узбекистан. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Такой ГЭС не нужна плотина, её погружают в поток воды, и аппарат выдаёт небольшие объёмы электроэнергии. Если установить несколько микро-ГЭС враз, то они смогут обеспечить электричеством целое предприятие или хозяйство. 

Аппараты начала экспортировать компания «Деалан Энерго». В настоящий момент специалисты организации решают вопрос частичного производства микро-ГЭС и ветросолнечных станций в Узбекистане. 

10:00, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
69
0
#Удмуртия\n#Узбекистан\n#бизнес