В Удмуртии выявили несуществующие магазины, которые торговали продуктами

На объекты продолжали поступать молоко и мясо.

Ижевск. Удмуртия. Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике выявило 8 магазинов, которые торговали продуктами, при этом официально прекратив свою деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, из восьми объектов четыре принадлежали предпринимателям в Завьяловском районе, один объект в Каракулинском районе и ещё три — в Игре и Игринском районе.

Юридические лица прекратили свою деятельность в 2019-2020 годах, но, несмотря на это, в их магазины продолжали поступать продукты, в том числе: молоко, сметана, кефир, а также колбаса, чебуреки, пельмени и другое.

В результате магазины были исключены из реестра хозяйствующих субъектов — он позволяет убедиться, действительно ли то или иное юридическое лицо. Также уполномоченные лица предпринимателей были заблокированы в системе «ВетИС. Паспорт». Информацию о нарушениях специалисты Россельхознадзора передали в управление ФНС по Удмуртской Республике.