  • $ 73.8 ↓
  • € 87.83 ↓

За 5 лет Удмуртия планирует увеличить экспорт сельхозпродукции почти в 7 раз

12:20, 01 сентября, 2020
Ксения Чернова
За 5 лет Удмуртия планирует увеличить экспорт сельхозпродукции почти в 7 раз
12:20, 01 сентября, 2020
Ксения Чернова
112
0
#бизнес\n#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#АПК
Фото: Пресс-служба Минсельхоза Удмуртии
112
0

Власти также рассказали о намерении нарастить объем инвестиций в отрасль.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие 5 лет Удмуртия планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 6,9 раза. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

«Экспорт продукции АПК (планируется. – Прим. ред.) нарастить с 2,9 млн долларов до 20 млн долларов», – говорится в сообщении.

За 5 лет аграриям предстоит довести долю сельского хозяйства в региональном валовом продукте с нынешних 6% до 9%. Кроме того, валовое производство на 1 га земли нужно увеличить с 75,08 млн рублей до 89,34 млн рублей.

Власти также рассказали о намерении увеличить объем инвестиций в отрасль до 20,5 млрд рублей, то есть в 2,7 раза.

Напомним, предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии в этом году планируют выйти на объем экспорта в 5 млн долларов. В 2019 году объем экспорта составил 2,7 млн долларов. На сегодняшний день в регионе есть 6-7 действующих экспортеров сельхозпродукции и 9 – потенциальных.

Агропродукцию из Удмуртии отправляют в Китай, Монголию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Армению, Молдавию, Польшу и Нидерланды. Основные экспортные позиции республики – молочные продукты, мясо свинины, мучные и кондитерские изделия, семена льна-долгунца и других масличных культур, картофель и сушеные овощи. В июле стало известно, что кооператив из Юкаменского района намерен поставлять котонизированное льноволокно в Индию и Китай, а в середине августа сообщалось, что в Поднебесной представят и смеси сухофруктов из родникового края.

Власти поддерживают компании, экспортирующие свою продукцию за рубеж. Так, малому и среднему бизнесу Удмуртии возместят затраты до 500 тыс. рублей на доставку экспортируемых товаров.

12:20, 01 сентября, 2020
Ксения Чернова
112
0
#бизнес\n#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#АПК

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь приехал в Ижевск

14:52, 27 августа, 2020
3029

Спасение женщины из запертой квартиры в Ижевске, поиск сбежавшего со свадьбы мужа в Петербурге и остановленный из-за беспорядков в США Кубок Стэнли: что произошло минувшей ночью

2448
08:15, 28 августа, 2020

Ларек с шаурмой в Ижевске закрыли за нарушение санитарного законодательства

2358
08:35, 26 августа, 2020

Пожар в бывшем кафе «Кораблик» на набережной потушили в Ижевске

2152
19:30, 31 августа, 2020

В Удмуртии скончались две пожилые женщины с подтверждённым covid-19

2127
09:29, 30 августа, 2020

Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

18:38, 28 августа, 2020
2172

Вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют ускоренно

1611
10:36, 28 августа, 2020

Главу Тувы второй раз госпитализировали с коронавирусом

1581
10:18, 25 августа, 2020

Число эвакуированных из-за пожаров возле Анапы туристов приблизилось к тысяче

1560
17:27, 25 августа, 2020

Правительство России выделило регионам средства для выплат на детей от 3 до 7 лет

1456
17:40, 29 августа, 2020

Сожжение Корана привело к массовым беспорядкам в Швеции

10:25, 29 августа, 2020
1703

Apple перестанет производить 2 модели iPhone

1503
15:51, 26 августа, 2020

СМИ назвали еще одну причину решения Месси уйти из «Барселоны»

1291
11:32, 26 августа, 2020

Заразившуюся коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

1231
16:14, 25 августа, 2020

Военные США заметили российскую подлодку у берегов Аляски и предложили помощь

1094
11:37, 28 августа, 2020

Лонгриды

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
2748

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
7431

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
6932

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
7085

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
6260

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
6604

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
13780

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
11581

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
9116

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
16539

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
14653

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
14647

Статьи

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
1507

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
3113

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
1676

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
2047

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3108

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
2499

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2422

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3016

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
2695

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
4878

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
2562

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
3687

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
4119

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
5948

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
2708

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
2382

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
3947

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
3618

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает оказывать помощь больницам

17:06, 20 мая, 2020
3173

Бездомный пес Желтое ухо

09:20, 20 мая, 2020
5989