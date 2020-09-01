За 5 лет Удмуртия планирует увеличить экспорт сельхозпродукции почти в 7 раз

Власти также рассказали о намерении нарастить объем инвестиций в отрасль.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие 5 лет Удмуртия планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 6,9 раза. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

«Экспорт продукции АПК (планируется. – Прим. ред.) нарастить с 2,9 млн долларов до 20 млн долларов», – говорится в сообщении.

За 5 лет аграриям предстоит довести долю сельского хозяйства в региональном валовом продукте с нынешних 6% до 9%. Кроме того, валовое производство на 1 га земли нужно увеличить с 75,08 млн рублей до 89,34 млн рублей.

Власти также рассказали о намерении увеличить объем инвестиций в отрасль до 20,5 млрд рублей, то есть в 2,7 раза.

Напомним, предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии в этом году планируют выйти на объем экспорта в 5 млн долларов. В 2019 году объем экспорта составил 2,7 млн долларов. На сегодняшний день в регионе есть 6-7 действующих экспортеров сельхозпродукции и 9 – потенциальных.

Агропродукцию из Удмуртии отправляют в Китай, Монголию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Армению, Молдавию, Польшу и Нидерланды. Основные экспортные позиции республики – молочные продукты, мясо свинины, мучные и кондитерские изделия, семена льна-долгунца и других масличных культур, картофель и сушеные овощи. В июле стало известно, что кооператив из Юкаменского района намерен поставлять котонизированное льноволокно в Индию и Китай, а в середине августа сообщалось, что в Поднебесной представят и смеси сухофруктов из родникового края.

Власти поддерживают компании, экспортирующие свою продукцию за рубеж. Так, малому и среднему бизнесу Удмуртии возместят затраты до 500 тыс. рублей на доставку экспортируемых товаров.