Лен из Удмуртии планируют поставлять в Индию и Китай

Экспортом намерен заниматься кооператив из Юкаменского района.

Юкаменское. Удмуртия. Котонизированное льноволокно из Удмуртии планируют поставлять в Индию и Китай. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ольги Абрамовой.

Экспортом намерен заниматься кооператив из Юкаменского района.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы получить сертификаты надлежащие, и запрашиваем дополнительные технические задания на Индию и Китай для того, чтобы организовывать поставку котонина за пределы РФ», – цитирует издание слова Абрамовой.

Котонин льняной делается из льняного волокна путем специальной многоэтапной механической обработки. По своим свойствам и фактуре оно приближено к натуральному хлопку. Котонин имеет спрос и в России как одна из составляющих смесовой ткани, но за рубежом его стоимость выше.

«Сейчас ждем, когда нам предоставят данные по требованиям, например, в Индию, чтобы «подогнать», посмотреть технологию. Оборудование требует постоянной настройки именно под те задачи, которые ставятся. Под порох нужно одно котонизированное льноволокно, под нетканые материалы нужно другое котонизированное льноволокно, под смесовую пряжу - нужно третье. Мы хотим попробовать везде, где сумеем это сделать», – отметила глава регионального Минсельхоза.

Кооператив «Юкаменский лен» образован весной прошлого года. В июне этого года предприятие отправило пробную партию льноволокна в Литву.

Напомним, предприятия АПК Удмуртии в этом году планируют выйти на объем экспорта в 5 млн долларов. В 2019 году объем экспорта составил 2,7 млн долларов. На сегодняшний день в регионе есть 6-7 действующих экспортеров сельхозпродукции и 9 – потенциальных.