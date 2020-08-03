Бизнесу Удмуртии возместят расходы на экспорт товаров за рубеж

Субсидию предоставят единовременно.

Ижевск. Удмуртия. Малому и среднему бизнесу Удмуртии возместят затраты до 500 тыс. рублей на доставку товаров за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Меру поддержки правительство региона разработало по инициативе бизнеса на фоне трудной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

«Удмуртские компании, экспортирующие свою продукцию за рубеж, столкнулись с многочисленными сложностями, связанными с логистикой, в том числе с ее удорожанием. Чтобы поддержать наши компании, мы приняли решение компенсировать экспортерам до 500 тысяч рублей на доставку товаров за границу по договорам экспортной поставки», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Единовременную субсидию предоставят по контрактам, заключённым с 1 января по 30 ноября 2020 года. Размер выплаты составит от 10 до 15% от общей суммы экспортных отгрузок, но не более 500 тыс. рублей и не более 90% от произведённых по факту затрат. Также сумма будет зависеть от количества стран для экспорта.

Затраты будут компенсироваться на:

услуги перевозки любыми видами транспорта, в том числе собственными силами;

экспедиторские услуги;

погрузочно-разгрузочные работы;

временное хранение товаров (простои на таможне);

таможенное оформление товаров;

страхование грузов.

Заявку на получение выплаты можно заполнить в министерстве экономики Удмуртской Республики с 3 августа до 1 ноября 2020 года. Подробнее узнать о требованиях к заявителям, расчётах субсидии и перечне документах можно на сайте Корпорации развития Удмуртии.