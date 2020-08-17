Сухофрукты из Удмуртии появятся в дегустационном павильоне Китая

Российский экспортный центр отобрал 9 компаний.

Ижевск. Удмуртия. Компания из Удмуртии представит свою продукцию в павильонах Китая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Организация «ПК Гранола» занимается производством смесей сухофруктов. Продукция предприятия будет выставлена в дегустационно-демонстрационном павильоне в рамках одной из программ Российского экспортного центра. Размещение будет абсолютно бесплатным благодаря реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Размещение продукции в таком павильоне позволяет представить ее будущим покупателям за рубежом, повысить узнаваемость компании.

Отметим, Российский экспортный центр отобрал 9 компаний страны, которые смогут реализовывать свою продукцию в других странах - Китае, ОАЭ и Вьетнаме. Это и производители конфет, макарон, консерв, и другого. Некоторые из них уже экспортируют продукцию.

Так, помимо удмуртской «Гранолы», в список вошли «Конти-Рус», российская винодельня «Имение «Сикоры», Компания «Май» («Майский» чай), производитель круп и зерновых хлопьев «Макфа», производитель и поставщик мяса «Мираторг», производитель алкогольной продукции Группа «Ладога», Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «НРКК Санта Мария».

Из 15 заявок, большинство ориентированы на Китай - 6, на ОАЭ - 4, на Вьетнам - 5.

Ранее компания по производству сухофруктов уже вышла на маркетплейсы Wildberries и AliExpress, в ближайших планах также разместиться на eBay.

Напомним, для малого и среднего бизнеса в Удмуртии решили запустить программу по развитию розничных продаж через eBay. Размещение на площадке поможет предпринимателям продвигать и продавать товары по всему миру.