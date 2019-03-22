BlaBlaCar может стать оператором по автобусным перевозкам в Удмуртии

Онлайн-сервис возьмет на себя работу по продаже билетов.

Ижевск. Удмуртия. Онлайн-сервис BlaBlaCar («Блаблакар») может стать оператором «Автовокзалов Удмуртии». Как рассказал журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев в пятницу, 22 марта, компания будет осуществлять продажу билетов.

«Как эксперимент на сегодняшний день у нас «Автовокзалы Удмуртии» ведут переговоры с BlaBlaCar. В этом случае BlaBlaCar будет выступать оператором по реализации билетов. То есть автобусы все равно будут отправляться с автовокзала, они будут проходить все необходимые проверки», - сказал Горбачев.

Отметим, что при этом стоимость проезда будет соответствовать ценам на автовокзалах.

Новую систему работы планируют ввести уже в этом году.

«Сейчас основная проблема в том, что в тех убыточных маршрутах низкий пассажиропоток. Мы должны привлечь туда в первую очередь пассажира и доказать пассажиру, что на законном автобусе ему ехать намного безопаснее!» - добавил министр.

Напомним, в 2018 году заявлялось, что Удмуртия рассматривает вариант сотрудничества с Яндекс.Автобус, чтобы решить проблему с убыточными маршрутами. Но, по словам Алексея Горбачева, сегодня работа в этом направлении прекращена, перевозчик в республику так и не «зашел».