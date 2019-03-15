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Бересту из Удмуртии начали экспортировать в Японию

10:30, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
10:30, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
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#бизнес\n#Ижевск\n#Япония\n#Удмуртия\n#экспорт
Фото: pxhere.com
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В 2019 году кору берёзы также отправляли в Бельгию, Германию, Италию, Корею.

Ижевск. Удмуртия. Бересту из Удмуртии начали экспортировать в Японию. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, небольшие партии также вывозят в Великобританию, Китай, Нидерланды, США и другие страны.

Экспорт начался в октябре прошлого года. В 2019 году 36,4 кг бересты отправили в Бельгию, Германию, Италию, Корею. Так, в марте в страну восходящего солнца вывезли 6,2 кг коры берёзы. Специалисты Россельхознадзора досмотрели продукцию, собственнику выдали фитосанитарный сертификат.

10:30, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
298
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Япония\n#Удмуртия\n#экспорт

 

 

 


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