В 2019 году кору берёзы также отправляли в Бельгию, Германию, Италию, Корею.

Ижевск. Удмуртия. Бересту из Удмуртии начали экспортировать в Японию. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, небольшие партии также вывозят в Великобританию, Китай, Нидерланды, США и другие страны.

Экспорт начался в октябре прошлого года. В 2019 году 36,4 кг бересты отправили в Бельгию, Германию, Италию, Корею. Так, в марте в страну восходящего солнца вывезли 6,2 кг коры берёзы. Специалисты Россельхознадзора досмотрели продукцию, собственнику выдали фитосанитарный сертификат.