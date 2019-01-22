«Поможем» стала управляющей компанией «Ижавиа»

Соответствующие данные разместили в информационной системе Seldon.Basis.

Ижевск. Удмуртия. ООО «Поможем» стало управляющей компанией авиаперевозчика из Удмуртии «Ижавиа». Соответствующие данные разместили в информационной системе Seldon.Basis.

Ранее «Ижавиа» руководил Александр Синельников, который является гендиректором «Поможем».

В разговоре с корреспондентом «Сусанина» министр транспорта республики Алексей Горбачев заявил, что подобный метод управления уже использовался в дорожной отрасли региона.

«Здесь ничего нового не изобрели. У нас точно такая же управляющая компания была в дорожной отрасли – у ДП «Ижевского» группа компаний также управлялась, поэтому в принципе это зарекомендованный метод, разрешенный законом», - сообщил министр.

Напомним, ранее Алексей Горбачев рассказал, что разделение «Ижавиа» на аэропорт и перевозчика может завершиться в первой половине 2019 года.