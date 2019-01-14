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Разделение «Ижавиа» может завершиться в первой половине 2019 года

14:00, 14 января, 2019
14:00, 14 января, 2019
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#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом «Сусанину» рассказал министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев.

Ижевск. Удмуртия. Разделение авиакомпании «Ижавиа» на аэропорт и перевозчика может завершиться в первой половине 2019 года. Об этом «Сусанину» рассказал министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев.

«Я думаю, что первая половина этого года. Разделение произойдет», - сказал руководитель министерства.

Напомним, что ранее разделение планировали завершить осенью 2018 года. Об изменениях в компании 12 января 2018 года заявил Александр Бречалов. По словам на тот момент министра транспорта России Максима Соколова, такое решение даст стимул развитию не только самому аэропорту, но и авиакомпании с точки зрения использования новых типов судов.

14:00, 14 января, 2019
262
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#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

 

 

 


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