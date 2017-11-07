Городские бани Ижевска планируют продать в начале 2018 года

Сейчас идет оценка рыночной стоимости имущества.

Ижевск. Удмуртия. Имущество производственного треста банно-прачечного хозяйства Ижевска продадут целиком. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в управлении имущественных отношении городской администрации, сейчас идет оценка рыночной стоимости 100% доли.

«В отношении ООО «ПТ БПХ» ведется процедура оценки рыночной стоимости доли (100%) общества, принадлежащей муниципальному образованию город Ижевск», - говорится в ответе на запрос «Сусанина».

После завершения процедуры оценки будет проведен аукцион по продаже всей доли.

«Все объекты недвижимости, которые находятся на балансе общества, будут проданы при реализации 100% доли. Ориентировочно продажа доли ООО «ПТ БПХ» намечена на первый квартал 2018 года», - уточнили в управлении имущественных отношений Ижевска.

Напомним, что в августе 2017 года стало известно о намерении властей города продать городские бани. Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации, номинальная стоимость предприятия 947,3 млн рублей.

Помимо основного здания, которое находится на Красногеройской, 14, тресту принадлежат несколько общественных бань, бассейн, прачечная, непроданные квартиры в ЖК «Авентино» и отель Pastel.