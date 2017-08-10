Баня за миллиард: власти Ижевска продадут банно-прачечный трест

Соответствующую информацию разместили на официальном сайте городской администрации.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска продадут ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства». Согласно информации, размещенной на официальном сайте городской администрации, номинальная стоимость предприятия 947,3 млн рублей.

Помимо основного здания, которое находится на Красногеройской, 14, тресту принадлежат несколько общественных бань, бассейн, прачечная, непроданные квартиры в ЖК «Авентино» и отель Pastel.

Напомним, 25 мая 2017 года сменился совет директоров предприятия, председателем которого избрали замначальника управления имущественных отношений администрации Ижевска Владимира Баташов.

Баташов на одной из пресс-конференций завил, что новое руководство, куда входят чиновники городской администрации и депутаты Гордумы, проверит деятельность производственного треста в предыдущие несколько лет.