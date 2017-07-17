Соответствующий указ разместили на сайте главы и правительства региона.

Ижевск. В Удмуртии создали общественный совет по развитию предпринимательства при главе республики. Соответствующий указ разместили на сайте главы и правительства региона.

Отметим, что совет является совещательным консультативным органом, который будет обеспечивать взаимодействие субъектов предпринимательства и общественных объединений предпринимателей по выработке предложений и реализации мер в целях поддержки и развития данной сферы.

В состав совета вошли руководители крупных компаний.