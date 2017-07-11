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      Инвестора для Чуровского завода в Удмуртии постараются найти до конца года

      11:00, 11 июля, 2017
      11:00, 11 июля, 2017
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      #бизнес\n#промышленность\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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      По словам бывших работников предприятия, долги по зарплате составляют порядка 12 млн рублей.

      Якшур-Бодья. Удмуртия. Инвестора для «Чуровского завода силикатных стеновых материалов» в поселке Чур Якшур-Бодьинского района постараются найти до конца 2017 года. Об этом во время рабочей поездки в муниципалитет во вторник, 11 июля, сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      «Это один из приоритетных проектов, поэтому мы постараемся до конца года проект запустить», - сказал Бречалов. Он также добавил, что предприятие уже включили в карту инвестиционных возможностей региона, но решить вопрос окончательно мешают юридические проблемы.

      По словам местных жителей, которые ранее работали на предприятии, задолженность по зарплатам составляет порядка 12 млн рублей. Александр Бречалов пообещал им решить проблему с выплатами.

      «Сделаем план, определим: перед кем и сколько задолженности, возможно, что-то возьмём на себя», - сообщил он.

      Напомним, что о проблемах чуровского завода стало известно в конце 2015 года. Единственное крупное предприятие поселка остановилось в ноябре 2015 года, в результате около 200 человек остались без работы. В марте 2017 года премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев сообщил о возможном запуске производства светодиодных ламп и световых панелей.

      11:00, 11 июля, 2017
      168
      0
      #бизнес\n#промышленность\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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