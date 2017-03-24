Делегация московского департамента торговли и услуг посетила предприятия агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»

В пятницу, 24 марта, они побывали на птицефабрике «Вараксино» и производственной площадке «Ижмолоко» ОАО «МИЛКОМ».

Ижевск. Удмуртия. Представители московского департамента торговли и услуг приехали с рабочим визитом в Ижевск. За два дня делегация посетила три предприятия, работающие в составе агрохолдинга «КОМОС ГРУПП».

В пятницу, 24 марта, столичные гости посмотрели, как проходит процесс производства яиц на ООО «Птицефабрика «Вараксино». Руководитель предприятия Дмитрий Кузнецов рассказал представителям делегации о работе фабрики и том, что сегодня продукция «Вараксино» пользуется большим спросом. Объемы производства превышают 700 млн штук яиц в год. Сегодня «Вараксино» представляет три торговые марки, которые распространяются, как в региональных, так и федеральных сетях: «Село Зеленое», «Вараксино» и «Солнечный дворик». Птицефабрика почти ежегодно становится лауреатом конкурса «Сто лучших товаров», продукция дважды становилась победителем программы «Контрольная закупка» на «Первом канале».

«Наши недавние успехи – мы вышли на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соответственно, сегодня предприятие представлено более чем в 30 регионах Российской Федерации, и наша продукция пользуется заслуженным спросом – и это нас не может не радовать», - сказал Дмитрий Кузнецов.

Затем гости поехали знакомиться с продукцией ОАО «МИЛКОМ», которая выпускается на производственной площадке «Ижмолоко». Это цельномолочная и кисломолочная продукция, сметанно-творожная и десертная группы, сливочное масло, сыр, мороженое. Представителям департамента провели экскурсию по производственной площадке предприятия, в том числе показали инновационную экспериментальную лабораторию.

«Москва - это большой-большой рынок, на котором можно купить все. Но, как отмечают сами москвичи и подтверждают наши специалисты, которые занимаются продвижением и продажей - качество удмуртской продукции, в частности продукции «КОМОС ГРУПП», – это наилучшее качество», - сказал заместитель генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП» по развитию сельскохозяйственного производства Александр Коробейников.

Напомним, что накануне московская делегация также побывала на производственной площадке «Сарапул-молоко» ОАО «МИЛКОМ», где их, в частности, заинтересовала новая продуктовая линия спортивного питания «To be». Также они очень высоко оценили производственный уровень предприятия в целом.

«Достаточно удивило предприятие - высокотехнологичное, с высоким объемом производства. Я думаю, что уже сейчас достаточный объем на территории города Москвы существует у этого предприятия и ничто не мешает увеличивать ему объемы в дальнейшем», - сказал заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Денис Косторной.