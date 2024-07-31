В МВД назвали количество мигрантов, лишившихся российского гражданства за полгода

Москва. Около 1000 недавно получивших российские паспорта иностранцев лишились их за первые 6 месяцев 2024 года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

В своем Telegram-канале она пояснила, что речь идет о лицах, совершивших уголовные преступления. При этом большинство новых россиян «отличились» на ниве незаконного оборота запрещенных веществ.

«МВД РФ за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около 1000 натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство)», — заявила Ирина Волк.

Издание напоминает, что 23 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил на одном из совещаний, что с 2023 года количество совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло с 1 787 до 6 082 правонарушений, то есть более чем в 3 раза.

Добавим, недавно перебои с товарами в магазинах «Пятерочка» в ряде регионов объяснили недостатком рабочих-мигрантов.