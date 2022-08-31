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Россиянам могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги

11:14, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
Россиянам могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги
11:14, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#деньги\n#ЖКУ\n#жилищно-коммунальные услуги\n#Минстрой\n#законопроект\n#долги
Фото: pixabay.com
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Документ об этом подготовил Минстрой.

Москва. Задолженность по ЖКУ предложили простить ряду категорий жителей. Как пишут «Известия», проект постановления правительства об этом подготовил Минстрой.

Документ направили на ознакомление в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), которая ранее выступала с подобной инициативой. В тексте постановления говориться, что списать неплатежи за коммунальные услуги могут гражданам, попавшим в больницу, потерявшим родственников или столкнувшимся с невыплатой зарплаты.

Также в проекте предлагается не лишать должников, имеющих уважительные причины, субсидий. Необходимость принятия постановления в Минстрое объяснили проблемами, которые испытывают социально незащищенные граждане в условиях дестабилизации экономики.

Отмечается, что по данным Росстата на начало августа долги россиян за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 56,6 млрд рублей или 7,6%. Только в первом квартале 2022 года граждане не уплатили за ЖКУ в срок 804,5 млрд рублей.

11:14, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
80
0
#деньги\n#ЖКУ\n#жилищно-коммунальные услуги\n#Минстрой\n#законопроект\n#долги