До трех лет: в России предложили увеличить наказание за неоднократное пьяное вождение

Действующие сейчас санкции мало кого останавливают, объяснили в МВД.



Москва. Максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде в России могут увеличить. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на правительственную комиссию, рассмотревшую соответствующие поправки в законодательство.

Их подготовило МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова. Если гражданин уже наказывался ранее за пьяную езду по административной статье, то за рецидив в течение 1 года его будет ждать уголовное наказание. Правки внесут в статью 264.1 УК РФ. Санкция по ней составит до 2 лет лишения свободы либо штраф в пределах от 100 тыс. рублей до 300 тыс.

Для ранее судимых по уголовной статье наказание станет еще более суровым: штраф в размере до 0,5 млн рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, или даже до 3 лет колонии.

Власти объясняют изменения тем, что предусмотренные сейчас санкции мало кого останавливают: ранее осужденные водители продолжают садиться за руль. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, из всех лиц, подвергнутых наказанию за пьяную езду в 2020 году, 20% было осуждено по ней повторно, причем имеется тенденция к резкому росту числа рецидивов.