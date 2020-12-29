Увезенному в Москву бывшему схимонаху Сергию вменяют нарушение трех статей УК

Ранее за проповеди с отрицанием коронавируса и призывы к неповиновению клирик был отлучен от церкви.



Москва. Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) обвинили по трем статьям Уголовного кодекса. Дела по ним уже возбуждены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката отлученного от церкви и лишенного сана клирика Светлану Герасимову.

По словам юриста, речь идет о части 3 статьи 110.1 УК РФ («Склонение к самоубийству»), части 3 статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и статье 330 «Самоуправство»). В 14:00 в Москве суд выберет экс-схимонаху меру пресечения.

Николая Романова, ставшего известным под именем схимонаха и схиигумена Сергия, задержали в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре, который он при поддержке сторонников самовольно захватил в середине июня. Затем лишенного сана священнослужителя этапировали в Москву.

Будучи клириком Русской православной церкви, схимонах Сергий в своих проповедях отказывался признавать опасность коронавируса, призывал не соблюдать запрет на посещение церквей во время пандемии и не повиноваться властям. За это его запретили в служении, лишили сана , а в итоге отлучили от церкви . Тому же наказанию подверглись поддержавшие Сергия священнослужители.

Бывший схиигумен скрывался в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области. Вместе с ним в обители находились более 150 монахинь и сторонники из числа клириков и казаков.