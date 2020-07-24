Патриарх Кирилл лишил сана схиигумена Сергия

Ранее решение об этом вынес церковный суд Екатеринбургской епархии.



Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схиигумена Сергия (Николая Романова). Об этом сообщает пресс-служба патриархии.

Напомним, суд над опальным клириком состоялся в Екатеринбурге 3 июля текущего года. Отца Сергия признали виновным в нарушении предписания архиерея, запретившего ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями и носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита. Епархиальный суд счел нарушением канонических норм отказ от поминовения схиигуменом патриарха Московского и митрополита Екатеринбургского при богослужениях. Кроме того, священнослужителя обвинили в нарушении присяги, лжи и клевете и лишили сана. С момента утверждения предстоятелем поместной церкви данного приговора, отца Сергия можно считать бывшим священнослужителем.

Романова судил также светский суд в Верхней Пышме Свердловской области. 7 июля за распространение фейков его оштрафовали на 90 тыс. рублей.

Мятежный схиигумен стал известен весной этого года видеозаписями проповедей, в которых отрицал коронавирус и призывал верующих не подчиняться церковному руководству и светским властям.

За это схиигумена Сергия запретили в служении. Когда его дело начал рассматривать епархиальный суд, опальный священнослужитель при поддержке своих сторонников захватил Среднеуральский женский монастырь, в котором находится до сих пор. Обитель покинула настоятельница и часть монахинь. При попытке снять видеосюжет о раскольничьем монастыре пострадал режиссер съемочной группы Ксении Собчак – ему сломали руку.