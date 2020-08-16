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Священнослужителей, поддержавших бывшего схиигумена Сергия, отлучили от церкви

16:44, 16 августа, 2020
Евгений Кандаков
Священнослужителей, поддержавших бывшего схиигумена Сергия, отлучили от церкви
16:44, 16 августа, 2020
Евгений Кандаков
208
0
#общество\n#Патриарх Кирилл\n#Русская православная церковь\n#раскол\n#священник\n#скандал\n#митрополит\n#монахи
Фото: скриншот видео с youtube.com
208
0

Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Екатеринбург. Свердловская область. Отлучением от церкви наказали священников, участвовавших в служениях бывшего схиигумена Сергия. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает пресс-служба епархии.

В обращении говорится, что священнослужители, поддержавшие мятежного клирика, являются раскольниками и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам. Однако они могут получить прощение в случае отказа от своих заблуждений, добавил митрополит.

Напомним, в конце мая схиигумена Сергия (в миру Николая Романова) запретили в служении, а в связи с дальнейшим непослушанием церковным властям в начале июля и вовсе лишили сана. Соответствующее решение церковного суда Екатеринбургской и Верхотурской епархии утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Между тем Николай Романов не смирился с этим и продолжает проповедническую деятельность. Со своими сторонниками он захватил Среднеуральский женский монастырь, после чего обитель покинула настоятельница и часть монахинь.

Попытка съемочной группы журналистки Ксении Собчак снять сюжет о раскольниках закончилась изгнанием из монастыря и травмированием режиссера.

Причиной гонений на бывшего схиигумена Сергия стали его воззвания к верующим, в которых он отрицал реальность коронавируса, и призывал к неповиновению церковным и светским властям. 

16:44, 16 августа, 2020
Евгений Кандаков
208
0
#общество\n#Патриарх Кирилл\n#Русская православная церковь\n#раскол\n#священник\n#скандал\n#митрополит\n#монахи

 

 

 


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