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Суд Екатеринбургской епархии отлучил бывшего схиигумена Сергия от церкви

17:39, 10 сентября, 2020
Евгений Кандаков
Суд Екатеринбургской епархии отлучил бывшего схиигумена Сергия от церкви
17:39, 10 сентября, 2020
Евгений Кандаков
58
0
#общество\n#религия\n#Русская православная церковь\n#священник\n#скандал\n#монахи\n#казаки\n#коронавирус
Фото: скриншот видео с youtube.com
58
0

Ранее его лишили сана за отрицание коронавируса и призывы к неповиновению властям.

Екатеринбург. Свердловская область. Епархиальный церковный суд в Екатеринбурге отлучил от церкви схимонаха Сергия (в миру Николая Романова). Заседание состоялось 10 сентября и было третьим по счету, сообщает пресс-служба епархии.

Как заявил председатель церковного суда, митрофорный протоиерей Николай Малета, мятежного клирика трижды приглашали на суд в надежде на его раскаяние, но он ни разу не явился. Решение об отлучении от церкви принято в связи с тем, что, будучи лишенным сана, бывший схиигумен Сергий продолжал богослужения. Это является нарушением апостольских правил и церковных канонов, пояснили в епархии.

Секретарь епархиального суда игумен Вениамин Райников пояснил, что решение в 15-дневный срок должен утвердить правящий архиерей (митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Викентий). Далее окончательное решение вынесет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«После чего, в случае утверждения, схимонах Сергий потеряет какую-либо связь с Русской православной церковью и станет вновь Николаем Васильевичем Романовым, о котором не будут возносить молитвы во время богослужений, ему нельзя будет преподавать таинства, а после его смерти удостаивать христианского погребения», - добавил игумен Вениамин.

Напомним, ранее скандального схимонаха запретили в служении, а затем лишили сана за размещение в интернете проповедей с отрицанием пандемии коронавируса. Также он призывал к неповиновению светским и духовным властям за временный запрет богослужений в храмах. В июне опальный священнослужитель при поддержке своих сторонников захватил Среднеуральский женский монастырь, в котором находится до сих пор. Обитель покинула настоятельница и часть монахинь. При подготовке видеосюжета о раскольничьем монастыре Ксенией Собчак режиссеру ее съемочной группы сломали руку.

Николая Романова судил также светский суд в Верхней Пышме и приговорил за распространение фейков о коронавирусе к штрафу. Добавим, в начале сентября суд Екатеринбургской епархии лишил сана священников, совершавших богослужения вместе со схимонахом Сергием.

17:39, 10 сентября, 2020
Евгений Кандаков
58
0
#общество\n#религия\n#Русская православная церковь\n#священник\n#скандал\n#монахи\n#казаки\n#коронавирус

 

 

 


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