Москвичи смогут найти своих потерявшихся собак и кошек на сайте мэрии

В итоге в сети появится реестр пропавших и найденных животных.



Москва. Сервис по поиску домашних животных запустила на своем портале мэрия Москвы. Зайти в него можно в разделе «Услуги» категории «Животные и окружающий мир», пишет «Интерфакс»

Городские власти надеются, что новшество позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных четвероногих. В поиске «потеряшек» владельцам окажут содействие другие москвичи, посещающие укзанный раздел сайта,

«Таким образом, хозяева смогут найти своих любимцев, а другие горожане - помочь им в этом», - отметила заммэра Анастасия Ракова.

Чтобы сообщить о пропаже или находке пса или кота, необходимо описать животное: указать вид, породу, пол, окрас и возраст. Необходимо также сообщить номер его клейма или чипа, дату его потери или обнаружения, указать адрес, где животное было найдено или потерялось.