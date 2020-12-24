  • $ 75.46 ↑
  • € 91.98 ↓

Москвичи смогут найти своих потерявшихся собак и кошек на сайте мэрии

13:11, 24 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Москвичи смогут найти своих потерявшихся собак и кошек на сайте мэрии
13:11, 24 декабря, 2020
Евгений Кандаков
224
0
#Москва\n#домашние животные\n#поиск\n#собаки\n#кошки
Фото: pixabay.com
224
0

В итоге в сети появится реестр пропавших и найденных животных.

Москва. Сервис по поиску домашних животных запустила на своем портале мэрия Москвы. Зайти в него можно в разделе «Услуги» категории «Животные и окружающий мир», пишет «Интерфакс».
Городские власти надеются, что новшество позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных четвероногих. В поиске «потеряшек» владельцам окажут содействие другие москвичи, посещающие укзанный раздел сайта,
«Таким образом, хозяева смогут найти своих любимцев, а другие горожане - помочь им в этом», - отметила заммэра Анастасия Ракова.
Чтобы сообщить о пропаже или находке пса или кота, необходимо описать животное: указать вид, породу, пол, окрас и возраст. Необходимо также сообщить номер его клейма или чипа, дату его потери или обнаружения, указать адрес, где животное было найдено или потерялось.
13:11, 24 декабря, 2020
Евгений Кандаков
224
0
#Москва\n#домашние животные\n#поиск\n#собаки\n#кошки