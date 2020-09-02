Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах до покупки

Инициатива распространяется и на другие печатные издания.

Москва. В Министерстве промышленности и торговли России предложили запретить фотографировать в магазинах книги до их покупки. Как сообщает RT, соответствующая инициатива опубликована на федеральном портале проектов правовых актов. В ведомстве предлагают запретить делать снимки любой печатной продукции.

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в проекте.