В новом проекте КоАП предусмотрены скидки в 50% на оплату большинства штрафов

Исключение сделано лишь для самых грубых нарушений.



Москва. Россиянам разрешат оплачивать только половину штрафов по большинству статей Кодекса об административных правонарушениях. Такое предложение содержится в проекте нового КоАП, разработанного Минюстом, сообщает RT.

Возможность оплаты со скидкой в 50% при условии внесения денег в определенный срок предусмотрена для 1000 из 1666 проектируемых составов административных правонарушений. Это в 8 раз больше, чем было раньше.

Как уточнили в ведомстве, штрафы в половинном размере нельзя будет платить только в случае грубых административных правонарушений, в том числе отдельных нарушений ПДД.

В то же время, как уже сообщалось, в проекте нового КоАП заметно повышены штрафы на ряд нарушений и вводятся денежные взыскания по новым статьям. В связи с этим, чтобы уменьшить тяжесть наказаний для малообеспеченной части населения, в Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ.