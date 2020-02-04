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В новом проекте КоАП предусмотрены скидки в 50% на оплату большинства штрафов

11:48, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
В новом проекте КоАП предусмотрены скидки в 50% на оплату большинства штрафов
11:48, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
188
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#Минюст\n#штрафы\n#ПДД\n#правонарушения\n#нарушения\n#скидки\n#проект\n#КоАП
Фото: pixabay.com
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Исключение сделано лишь для самых грубых нарушений.

Москва. Россиянам разрешат оплачивать только половину штрафов по большинству статей Кодекса об административных правонарушениях. Такое предложение содержится в проекте нового КоАП, разработанного Минюстом, сообщает RT.

Возможность оплаты со скидкой в 50% при условии внесения денег в определенный срок предусмотрена для 1000 из 1666 проектируемых составов административных правонарушений. Это в 8 раз больше, чем было раньше.

Как уточнили в ведомстве, штрафы в половинном размере нельзя будет платить только в случае грубых административных правонарушений, в том числе отдельных нарушений ПДД.

В то же время, как уже сообщалось, в проекте нового КоАП заметно повышены штрафы на ряд нарушений и вводятся денежные взыскания по новым статьям. В связи с этим, чтобы уменьшить тяжесть наказаний для малообеспеченной части населения, в Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ.

11:48, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
188
0
#Минюст\n#штрафы\n#ПДД\n#правонарушения\n#нарушения\n#скидки\n#проект\n#КоАП

 

 

 


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