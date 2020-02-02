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В России могут вернуть привязку размеров штрафов к МРОТ

13:09, 02 февраля, 2020
Юрий Абашев
В России могут вернуть привязку размеров штрафов к МРОТ
13:09, 02 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#штрафы\n#Россия\n#КоАП\n#Госдума
Фото: ptzgovorit.ru
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Это позволит сгладить ужесточение наказаний по новой редакции КоАП.

Москва. В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ. Об том сообщает «RG.RU».

С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Свою идею он объяснил повышением штрафов в новой редакции Кодекса России об административных правонарушениях.

Ранее документ опубликовал Минюст. Новая редакция предлагает ужесточить наказание за превышение скорости, регулярные нарушения ПДД, отказ от медицинского свидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.

За превышение скорости на 20-40 км/ч предусмотрен штраф до 3000 рублей, вместо нынешних 500 рублей, от 40 до 60 км/ч – до 4 тысяч рублей вместо 1-1,5 тысяч рублей. Если водитель превысит более 60 км/ч, то получит штраф 5 тысяч рублей (сейчас от 2 до 2,5 тысяч рублей), либо лишится прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Нилов предложил вернуться к привязке минимального штрафа для граждан к определённому проценту от минимального размера оплаты труда. По его словам, система фото-видеофиксации часто ошибается.

«Если сегодня «минималка» - 12 тыс. рублей, то максимальный штраф, если ввести правило сейчас, не мог бы быть выше, чем 50% от МРОТ, то есть 6 тыс. рублей. По новому проекту минимальный штраф – 3 тысячи рублей, а это уже большая цифра для людей с низкой зарплатой», - сказал Нилов

13:09, 02 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#штрафы\n#Россия\n#КоАП\n#Госдума

 

 

 


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