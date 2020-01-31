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Штрафы вырастут в разы: Минюст опубликовал проект нового КоАП

16:45, 31 января, 2020
Евгений Кандаков
Штрафы вырастут в разы: Минюст опубликовал проект нового КоАП
16:45, 31 января, 2020
Евгений Кандаков
69
0
#Минюст\n#штрафы\n#автомобилисты\n#проект\n#КоАП\n#нововведения
Фото: pixabay.com
69
0

3 тысячи рублей будет «стоить» повторное управление автомобилем со слишком сильной тонировкой.

Москва. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях опубликовал Минюст. Документ предусматривает значительное повышение взысканий с автомобилистов, пишет Газета.ру.

Так, штраф за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предлагается увеличить с 500 рублей до 3 тыс. рублей, то есть в 6 раз. 4 тыс. рублей придется выложить за превышение от 40 до 60 км/ч.

С тех, кто разгонится более чем на 60 км/ч выше допустимого, возьмут 5 тыс. рублей, либо лишат прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Штраф за отказ от медицинского освидетельствования составит от 30 тыс. рублей до 40 тыс.

За повторное управление автомобилем со слишком сильной тонировкой водитель заплатит 3 тыс. рублей.

Также вводится «накопительная система» для злостных нарушителей. Например, за нарушение правил более трех раз автомобилисту грозит лишение прав на срок до 1,5 лет. Исключением станут случаи, когда штрафы начисляются на основании показаний камер видеофиксации.

16:45, 31 января, 2020
Евгений Кандаков
69
0
#Минюст\n#штрафы\n#автомобилисты\n#проект\n#КоАП\n#нововведения

 

 

 


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