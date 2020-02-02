Управляющий магазина электроники в Татарстане украл смартфоны почти на 8 млн рублей

Мужчина также присвоил 400 тысяч рублей.

Верхнеуслонский район. Татарстан. Житель Татарстана обокрал собственное место работы, присвоив смартфоны и деньги из кассы. Об этом сообщает «Реальное время».

Установлено, что 27-летний житель Верхнеуслонского района Татарстана, работая управляющим одного из магазинов электроники в Осиново, вынес из маркета смартфонов на сумму 7,6 млн рублей. Также он присвоил более 400 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Вдобавок ко всему, руководство магазина подало иск на возмещение материального ущерба.

Уголовное дело передано в суд.