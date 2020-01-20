Выплату маткапитала на рождение первенцев обещают начать весной

Начислять деньги Путин поручил с января этого года.



Москва. Материнский капитал на первого ребенка могут начать выдавать уже в марте-апреле текущего года. Как пишут «Известия», об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, соответствующий законопроект в скором времени рассмотрят в Госдуме и Совете Федерации. Выплаты начнутся, возможно, уже в марте-апреле.

То же касается новых ежемесячных пособий на детей в возрасте 3-7 лет, отметила Светлана Бессараб. Напомним, их также потребовал ввести в своем послании Федеральному собранию от 15 января президент России Владимир Путин.

Сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей. Выплаты на ребенка в семьях, где доход на каждого не достигает прожиточного минимума, вводятся в размере в среднем по стране 5,5 тыс. рублей. И ту, и другую выплату начисляют, начиная с января 2019 года.

С будущего года компенсации для родителей детей в возрасте 3-7 лет могут быть увеличены до прожиточного минимума в регионе, заявил Владимир Путин.