Путин поручил обеспечить выплатами семьи с детьми от 3 до 7 лет

Сумма составит на первом этапе 5,5 тысячи рублей в месяц.



Москва. Семьи с детьми при доходах ниже прожиточного минимума на человека будут получать социальные выплаты и после достижения детьми трехлетнего возраста. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию глава государства поручил ввести для таких семей выплату в размере 5 500 рублей ежемесячно (это средняя цифра по стране, в зависимости от регионов возможны изменения). Президент подчеркнул, что такая сумма устанавливается на первом этапе, который будет действовать с января 2020 года. Если окажется, что этих средств недостаточно, с 2021 года выплату могут увеличить в среднем по России до 11 тысяч рублей, уточнил Владимир Путин.

Добавим, эти средства будут начислять до достижения ребенком 7 лет.