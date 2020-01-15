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Правительство России подало в отставку

Путин поручил обеспечить выплатами семьи с детьми от 3 до 7 лет

14:24, 15 января, 2020
Евгений Кандаков
Путин поручил обеспечить выплатами семьи с детьми от 3 до 7 лет
14:24, 15 января, 2020
Евгений Кандаков
277
0
#Владимир Путин\n#демография\n#общество\n#семья\n#послание президента\n#социальная политика\n#молодая семья
Фото: pixabay.com
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Сумма составит на первом этапе 5,5 тысячи рублей в месяц.

Москва. Семьи с детьми при доходах ниже прожиточного минимума на человека будут получать социальные выплаты и после достижения детьми трехлетнего возраста. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию глава государства поручил ввести для таких семей выплату в размере 5 500 рублей ежемесячно (это средняя цифра по стране, в зависимости от регионов возможны изменения). Президент подчеркнул, что такая сумма устанавливается на первом этапе, который будет действовать с января 2020 года. Если окажется, что этих средств недостаточно, с 2021 года выплату могут увеличить в среднем по России до 11 тысяч рублей, уточнил Владимир Путин.

Добавим, эти средства будут начислять до достижения ребенком 7 лет.

14:24, 15 января, 2020
Евгений Кандаков
277
0
#Владимир Путин\n#демография\n#общество\n#семья\n#послание президента\n#социальная политика\n#молодая семья

 

 

 


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