Путин распорядился выдавать маткапитал при рождении первенца

А семьям с двумя детьми и более его повысят на 150 тысяч рублей.



Москва. Президент России Владимир Путин расширил число семей, получающих материнский капитал. В своем ежегодном послании Федеральному Собранию глава государства поручил начислять данную выплату при рождении первого ребенка.

Нововведение будет действовать уже с января 2020 года. Также Владимир Путин распорядился увеличить размер материнского капитала для семей с двумя и более детьми на 150 тысяч рублей. Таким образом, он вырастет с 466 тысяч 617 рублей до 616 тысяч 617 рублей.

Увеличенный маткапитал будут получать и те семьи, где был один ребенок, а в текущем году родился второй, добавил глава государства.

Президент России начал зачитывать свое ежегодное послание Федеральному Собранию в полдень по московскому времени 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Главной его темой он назвал меры по улучшению демографической ситуации в стране, в том числе за счет снижения уровня бедности семей с детьми.