Беременным предложили предоставлять отдельные камеры в СИЗО

Соответствующий закон одобрен Советом Федерации.

Москва. Верхняя палата Федерального Собрания поддержала закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах беременных женщин и матерей с детьми. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

В частности, согласно документу, беременных и матерей с детьми не разрешается содержать в одном помещении с другими заключенными. Кроме того, на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, если он находится в камере вместе с матерью, должно выделяться не менее 4 квадратных метров площади.

Документ начнет действовать, если его подпишет президент России.